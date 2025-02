A Polícia Civil do Paraná, por meio da equipe da 35ª Delegacia de Polícia de Joaquim Távora, prendeu o suspeito do duplo homicídio ocorrido no dia 02 de fevereiro, no município de Guapirama.

Após intensas diligências, o autor do crime se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado de seu advogado. Diante da eficiência da ação policial, o suspeito foi preso e encaminhado à cadeia pública de Carlópolis, onde permanecerá preso preventivamente.

O trabalho da equipe da 35ª Delegacia de Polícia foi fundamental para a elucidação do crime e a prisão do suspeito. A Polícia Civil realizou diversas diligências, coletou depoimentos e analisou informações que levaram à rápida elucidação do caso.

A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso com a segurança pública e a apuração rigorosa das infrações penais.