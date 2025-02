Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu dois mandados de prisão temporária expedidos pela Vara Criminal de Barretos/SP contra dois irmãos, um homem de 31 anos e uma mulher de 34 anos, suspeitos de aplicar o chamado “Golpe do Amor”.

Uma investigação, conduzida pela Polícia Civil de Barretos/SP, revelou que o suspeito criou um perfil falso no Facebook para enganar uma vítima residente na cidade. Ele iniciou um relacionamento à distância, trocou fotos íntimas com a vítima e, posteriormente, passou a extorqui-la, ameaçando divulgar as imagens caso não recebesse dinheiro. Os valores foram depositados na conta da irmã do suspeito.

Diante das provas, os mandados de prisão foram expedidos e cumpridos em Santo Antônio da Platina. Durante o interrogatório, o homem confessou parcialmente o crime, alegando que sua irmã desconhecia o golpe. Ela também afirmou ser inocente.

O suspeito já havia sido preso e condenado pelo mesmo crime em 2019 e 2022, em investigações conduzidas pela Delegacia de Santo Antônio da Platina.