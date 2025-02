A influencer Laleska Alexandre, de 28 anos, teve a morte confirmada na última quarta-feira (5) em Juazeiro do Norte, no Ceará. A mulher lutava contra uma infecção no ovário, passou mal e não resistiu

Laleska deu entrada na UPA no domingo (2). Depois, foi transferida para o Hospital Regional de Cariri e passou por uma cirurgia de urgência, onde foi constatada a infecção em estado avançado. Na última quarta (5), a mulher sofreu um choque-séptico e morreu.

Laleska tinha mais de 25 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos de marketing, imagem pessoal, bem-estar e comportamento. Além disso, a influencer também atuava como designer de moda e empresária.

Recentemente, a cearense trabalhou na diretoria-executiva das marcas de roupa “La Vestiaire” e “La Brand”, com confecção e entregas pelo Brasil.

“Tão linda, esforçada em seus objetivos… Vou te amar sempre amiga”, “Seguia a Laleska já um bom tempo e amava seu conteúdo, sem acreditar ainda”, escreveram algumas seguidoras nas redes sociais.