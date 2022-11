Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de praticar duas tentativas de assalto a motociclistas, em Ribeirão do Pinhal/PR.

Na noite de 23 de setembro deste ano, na avenida Silveira Pinto, um entregador de pizza foi abordado por um bandido, aparentemente portando arma de fogo, anunciando assalto, mas conseguiu fugir, evitando que se consumasse o crime. Após a tentativa, o criminoso ainda abordou outro motociclista, há quatro quadras do primeiro evento, efetuando, inclusive, disparos de arma de fogo na tentativa de levar a outra motocicleta.

As vítimas, embora não tenham sofrido desfalques no patrimônio, registraram ocorrência. A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal instaurou inquérito para apurar os fatos. No decorrer das investigações, foram colhidos depoimentos, além de realização de diligências de campo, resultando na identificação do criminoso.