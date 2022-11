Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem de 23 anos morreu ao pular de um táxi em movimento. A vítima tentou fugir do veículo pois acreditava que seria sequestrada, já que o motorista não parou no local combinado. O caso foi registrado na última terça-feira (1), no México

.Testemunhas informaram que a vítima identificada como Lidia Gabriela Gómez pediu socorro pela janela do carro, mas foi ignorada. Em seguida ela abriu a porta e pulou do veículo, mas bateu a cabeça e morreu na hora.

Segundo a mídia local, a morte da jovem ocorreu em um local público durante o dia. Antes de tentar fugir, Lidia enviou uma mensagem para o namorando dizendo que o motorista acelerou, mudou o trajeto e em seguida exigiu mais dinheiro.

O motorista do táxi fugiu do local, mas as autoridades mexicanas conseguiram prender o suspeito. Um motorista de um caminhão alegou que a vítima não pulou do veículo e que o taxista que a jogou do carro em movimento.

“Aquele maldito a jogou”, disse o condutor do caminhão, que afirmou testemunhar a situação. A polícia está investigando o caso. As informações são do portal Mega Notícias e do jornal El País.