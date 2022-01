Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de Reserva, nos Campos Gerais paranaense, instaurou inquérito para investigar um falso médico que atuava na Posto de Atendimento Médico da cidade. De acordo com as investigações, o criminoso seria de Santo Antônio da Platina/PR.

A delegada Sandra Nepomuceno disse ao Portal Tá no Site que, após receber denúncias da existência de um falso médico que estaria exercendo ilegalmente a medicina na cidade, foi checar a informação e verificou que de fato, o rapaz de 31 anos, utilizava documento falso em nome de um médico de Santa Catarina.

“Ao realizarmos buscas no hotel onde o falso médico ficava hospedado em Reserva, tivemos a notícia que ele havia deixado a cidade naquele momento após ser descoberto pela polícia. Como ele realizou um PIX para pagamento da conta do hotel, foi possível checar sua verdadeira identidade como sendo um rapaz de Santo Antônio da Platina. Já estou em contato com o delegado de Santo Antônio da Platina, Doutor Rafael (Guimarães), que vai auxiliar na intimação e oitiva do suspeito”, disse a delegada.