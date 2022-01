Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A médica Marcele P. A, de 34 anos, foi encontrada morta em um hotel, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, no início da tarde desta quinta-feira (6). A informação foi confirmada pela família. Marcele estava desaparecida desde a última terça-feira (4).

Ela era moradora do bairro Pinheirinho, em Curitiba, e ocupava cargo no quadro da Unidade de Saúde Canaã, no bairro Santa Terezinha, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana.