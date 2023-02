Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 22 de janeiro, por volta das 5h, em um churrasco realizado em uma propriedade no distrito do Monte Real, em Santo Antônio da Platina/PR, um homem de 42 anos foi atingido por um golpe no pescoço com uma faca de açougueiro, desferido por outro homem de 50 anos, que atacou a vítima por trás.

A vítima se defendeu e teve os dedos de uma das mãos cortados, além do pescoço. Em seguida buscou ajuda em uma vizinha, sendo conduzida ao hospital, onde levou 12 pontos e permanece internada até o momento.

O delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, que teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.