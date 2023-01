Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil informou há pouco que a jovem de 19 anos sequestrada na madrugada desta quinta-feira (26), em Santo Antônio da Platina/PR, foi encontrada sem vida no Morro do Bim. Ainda de acordo com informações, os autores do crime já foram identificados em ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar.

Entenda o caso

Quatro criminosos encapuzados invadiram uma casa na madrugada desta quinta-feira (26), em Santo Antônio da Platina/PR, e sequestraram uma jovem de 19 anos. O pai da vítima tentou evitar que a filha fosse levada da residência e foi esfaqueado.

O caso aconteceu por volta das 3h na rua Pedro Prado, no Conjunto Habitacional João Furtado. Os criminosos arrastaram a vítima pelos cabelos, a jogaram no chão e um dos sequestradores pisou em seu pescoço. O pai da jovem tentou intervir e levou 16 facadas. Durante a agressão, o autor teria se cortado com a arma branca.

Em seguida os sequestradores tentaram fugir com o carro da família, mas não conseguiram funcionar o veículo e deixaram o local a pé com a vítima, que até o momento não foi encontrada.

O pai da jovem foi socorrido por sua companheira e vizinhos e levado ao pronto-socorro com ferimentos graves.

Pouco tempo, um adolescente de 14 anos deu entrada no pronto-socorro com cortes em uma das mãos. Ele estava acompanhado por um responsável e informou que havia saído de casa por volta das 21h, retornando em torno das 4h, e que teria se ferido ao pular o muro da casa.

A Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham no caso, que pode ter relação com suposto acerto de contas com traficantes de droga.