Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os shows da 61ª ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina), que vai acontecer entre os dias 6 e 16 de abril deste ano, foram divulgados nesta quinta-feira (26).

Para quem não abre mão de cantar e dançar ao som da tradicional música sertaneja, a programação deste ano promete agradar: Ana Castela, Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima e outros artistas estão confirmados.

As vendas on-line dos ingressos serão abertas na próxima terça-feira, dia 31/01, no site da plataforma Total Acesso.

Este ano, a ExpoLondrina traz novidades, como um novo layout para o palco dos shows, que irá proporcionar mais conforto aos presentes. Além disso, o evento vai contar com o Camarote Brahma, os camarotes Super Bull e Open Super Bull, além do Camarote Corporativo.

A dupla Léo e Raphael, que irá se apresentar no dia 14 de abril, irá realizar a gravação de seu próximo DVD. Além disso, a SRP (Sociedade Rural do Paraná) informou que todo o cachê do show será doado para o Hospital do Câncer de Londrina.

Confira abaixo a agenda de shows:

06/04 – Hugo & Guilherme + Pedro Sampaio

08/04 – Zé Neto & Cristiano + Malifoo + Ana Castela

09/04 – Sunset com Turma do Pagode + Dilsinho

12/04 – Guilherme & Benuto + Maiara e Maraísa + Abertura do Rodeio

13/04 – João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro & Gilmar

14/04 – Jorge & Mateus + Léo & Raphael (gravação de DVD)

15/04 – Luan Santana + Dennis DJ

16/04 – Senset com Gusttavo Lima + Final do Rodeio