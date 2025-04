Na noite do dia 26 de abril de 2025, por volta das 20h20, equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante diligências no cruzamento das ruas Santa Catarina e Pernambuco, no bairro Vila Scyllas, em Jacarezinho/PR, abordaram um suspeito envolvido em crime de tráfico de drogas.

O indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura descaracterizada, tentou fugir a pé, sendo acompanhado e detido pela equipe policial. Identificada, menor, em sua posse foram encontradas 13 pedras de crack, embaladas em formato de terço, e a quantia de R$ 50,50 em notas diversas.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido ao Pronto Socorro para exames médicos, em seguida apresentado à autoridade policial na Delegacia Regional de Jacarezinho para os procedimentos cabíveis.