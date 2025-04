No dia 25 de abril de 2025, por volta das 17h, equipes ROTAM do 2º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizaram o cumprimento de um mandado de busca domiciliar na Rua Antônio Teixeira de Rezende, no bairro Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina/PR.

Durante a operação, as equipes, utilizando técnicas de conduta de patrulha, realizaram o adentramento tático à residência alvo. No interior do imóvel, foi localizada a pessoa investigada, alvo da operação.

Ao realizar buscas em um dos quartos da residência, foram localizadas porções de “crack“ e cocaína. Com o auxílio dos cães de busca Drack e Blake, foi encontrado, em um armário na cozinha, um invólucro contendo maconha. Além disso, uma bolsa preta contendo R$ 1.821,00 em notas diversas foi apreendida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido ao Pronto Socorro local para exames médicos e, posteriormente, apresentado à autoridade policial de plantão na Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina.