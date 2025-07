A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão expedido pela Justiça. O alvo da operação foi um homem procurado pelo crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito, que foi cientificado da ordem judicial no momento da abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

O homem foi conduzido ao pronto-socorro local, onde passou por avaliação médica. Segundo o médico plantonista, não foram constatadas lesões. Em seguida, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (DEPEN), onde permanece à disposição da Justiça.

A ação resultou na prisão de um homem e demonstra o compromisso contínuo da Polícia Militar com o cumprimento da lei e a garantia da ordem pública.