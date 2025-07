Um homem foi preso em flagrante após se envolver em um acidente de trânsito enquanto conduzia uma motocicleta sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada após solicitação via plantão da 4ª Companhia da Polícia Militar, onde foi relatado que um motociclista embriagado havia colidido com um veículo.

No local, a equipe policial conversou com o solicitante, que relatou que sua namorada dirigia seu automóvel quando o acidente aconteceu. Segundo a condutora, ela trafegava pela Rua Deputado Benedito Lúcio Machado quando, no cruzamento com a Rua Maria Dalila, o motociclista teria invadido a preferencial e colidido com seu carro.

O condutor da moto permaneceu no local e apresentava visíveis sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos avermelhados e fala desconexa. Diante disso, ele foi encaminhado à sede da Companhia da Polícia Militar, onde foi submetido ao teste do etilômetro. O aparelho registrou 0,63 mg/L de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito conforme a legislação vigente.

O homem foi levado ao Pronto Socorro para avaliação médica e, posteriormente, encaminhado à 38ª Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.