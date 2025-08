Na manhã desta quinta-feira (31), por volta das 06h30min, a Polícia Militar deflagrou uma operação integrada com o Ministério Público da Comarca de Ribeirão do Pinhal, visando o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na cidade de Abatiá/PR.

As equipes policiais, acompanhadas por representantes do Ministério Público, deslocaram-se inicialmente até uma residência do indivíduo, 53 anos, sobre o qual pesavam os mandados judiciais, localizada na Avenida João Carvalho de Mello. Durante o cerco ao imóvel, foi ouvido um barulho de objeto caindo no terreno ao lado. Em vistoria ao local, foi localizada uma bolsa verde contendo *um revólver calibre .38 da marca Taurus, desmuniciado, além de 13 munições intactas do mesmo calibre.*

O referido indivíduo foi informado sobre o mandado judicial e seus direitos constitucionais. Inicialmente negou qualquer ilícito, mas ao ser confrontado com a arma localizada, *afirmou ter dispensado a bolsa no terreno vizinho*. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, e as buscas na residência foram concluídas sem a localização de outros materiais ilícitos.

Na sequência, as equipes se dirigiram a um barracão comercial do referido indivíduo, situado na Rua Sebastião Pereira da Silva, onde funciona uma empresa de terraplanagem. No local foi encontrada uma motocicleta de cor preta, contendo adulterações.

No escritório do estabelecimento foram localizadas *uma porção de maconha e 10 munições intactas de calibre .38 da marca CBC.* O referido indivíduo alegou ser usuário da substância e afirmou que a motocicleta pertencia a um funcionário, sem fornecer mais detalhes.

Por fim, foi cumprido o terceiro mandado em um barracão localizado na Rua João Ferri, no Residencial Capelini, antigo endereço comercial do indivíduo, que se encontrava abandonado. Nenhum ilícito foi localizado neste último ponto.

Durante toda a operação, foi utilizado o cão de faro Draki para auxiliar nas buscas. O detido foi encaminhado ao pronto socorro da cidade de Ribeirão do Pinhal, onde foi atendido e não foram constatadas lesões. O uso de algemas foi realizado apenas durante a condução, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11, visando garantir a integridade física do detido e das equipes.

A ocorrência foi finalizada com a entrega do preso, da arma, munições e demais objetos na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.