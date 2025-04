Na noite dos dias 25 e 27 de abril de 2025, equipes da Polícia Militar realizaram ações de fiscalização de trânsito nos municípios de Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina.

Em Siqueira Campos, durante a Operação Lei Seca, policiais visualizaram um veículo Citroën C4 Pallas transitando com faróis apagados e em alta velocidade. Foi abordado e ao descer do carro demonstrou resistência e tentou fugir, sendo contido. Ele se negou a realizar o teste do etilômetro, todavia, a embriaguez foi constatada através laudo. Em outra ocorrência no mesmo município, um motociclista conduzindo uma Honda NXR 150 Bros KS foi abordado e, após teste de etilômetro, constatou-se embriaguez ao volante. Em ambas as situações, os condutores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Em Santo Antônio da Platina, uma equipe policial abordou um motociclista conduzindo uma Honda CG 160 Start, que acelerava o veículo de forma irregular em frente à sede da 4ª Companhia da PM. O condutor, sem Carteira Nacional de Habilitação, realizou o teste do etilômetro, que indicou embriaguez. A motocicleta foi apreendida e o condutor encaminhado ao pronto-socorro e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil.

Durante a operação, ao todo, foram realizados 17 testes de etilômetro, sendo lavradas 14 autuações de trânsito, além dos três indivíduos detidos.

A Polícia Militar do Paraná segue firme na fiscalização de trânsito e na prevenção de crimes, garantindo a segurança da população e coibindo práticas perigosas ao volante.

BOU: 529578/2025, 529533/2025, 535836/2025

*OS PERIGOS DE DIRIGIR SOB EFEITO DE ÁLCOOL*

A combinação entre álcool e direção é um dos principais fatores de risco para acidentes graves no trânsito. O consumo de bebidas alcoólicas reduz os reflexos, prejudica a coordenação motora e altera a percepção de velocidade e distância, aumentando significativamente as chances de colisões.

Dirigir embriagado coloca em risco não apenas a vida do condutor, mas também a de passageiros, pedestres e outros motoristas. Além das graves consequências para a segurança, a prática é considerada crime de trânsito e pode resultar em multas pesadas, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e até prisão.

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância da conscientização e do respeito às leis de trânsito, alertando a população sobre os perigos da condução sob influência de álcool. Para um trânsito mais seguro, a melhor escolha é sempre evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir e, caso necessário, optar por transporte alternativo.

*SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS PARA QUEM DIRIGE EMBRIAGADO*

O Código de Trânsito Brasileiro prevê penalidades severas para quem conduz um veículo sob efeito de álcool:

➡ Infração administrativa (Art. 165 do CTB):

• Multa gravíssima no valor de R$ 2.934,70;

• Suspensão do direito de dirigir por 12 meses;

• Retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado.

•

➡ Crime de trânsito (Art. 306 do CTB):

Se o nível de álcool no sangue for igual ou superior a 0,34 mg/L de ar alveolar, o condutor poderá ser enquadrado criminalmente, podendo sofrer:

• Detenção de seis meses a três anos;

• Multa e suspensão da habilitação;

• O veículo poderá ser apreendido para investigação.

Além das sanções previstas em lei, dirigir embriagado pode causar consequências irreversíveis, como acidentes fatais e processos judiciais por homicídio.

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a fiscalização e o cumprimento da lei, reforçando que a prevenção é sempre o melhor caminho para evitar tragédias no trânsito.