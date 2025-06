Na data de ontem (02), por volta das 18h30, durante patrulhamento na área central e na entrada da cidade, realizado rotineiramente no período de fechamento do comércio, a equipe da Polícia Militar visualizou um veículo GM Onix, vermelho, cujo condutor demonstrou comportamento suspeito ao notar a aproximação da viatura policial. Ele realizou uma manobra brusca, mudando de faixa sem sinalização e acelerando repentinamente, aparentando a intenção de se distanciar da equipe.

Diante da atitude evasiva do motorista, os policiais optaram pela abordagem do veículo, acionando dispositivos sonoros e luminosos para ordenar a parada. No entanto, o condutor ignorou as ordens e aumentou ainda mais a velocidade, efetuando ultrapassagens proibidas e colocando em risco a segurança de outros condutores.

Após a intervenção, o veículo foi interceptado na Rua Barão do Rio Branco, onde foi realizada a abordagem do condutor. Ao ser questionado sobre sua tentativa de fuga, o indivíduo admitiu estar transportando drogas no compartimento do bagageiro. Segundo seu relato, ele havia retirado o entorpecente na cidade de Londrina/PR e pretendia levá-lo até Piracicaba/SP, onde receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo transporte.

A verificação no compartimento de carga do veículo confirmou a declaração do condutor: foram localizadas *quatro caixas de papelão contendo diversos tabletes de maconha*. Após pesagem, constatou-se um total _*101,80 kg (cento e um quilos e oitocentos gramas)*_ do entorpecente. Diante dos fatos, _*o indivíduo, identificado, 35 anos, morador da cidade de São Paulo,*_ recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Hospital Municipal para realização de exame de lesão corporal.

Em seguida, o detido, juntamente com o veículo, os entorpecentes, seus documentos e aparelho celular foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis, onde ficaram sob responsabilidade da autoridade policial para a lavratura do flagrante.

A ação rápida e estratégica dos policiais militares do 2º BPM reforça o compromisso da corporação com a segurança pública, demonstrando profissionalismo, dedicação e coragem na proteção da sociedade. Por meio de abordagens precisas e eficientes, a Polícia Militar do Paraná segue atuando de forma proativa no combate ao crime, garantindo a ordem e a tranquilidade da população.