Na noite desta segunda-feira, 2 de junho de 2025, um grave acidente de trânsito na BR-369, entre a Curva do Tombo e a Usina Bandeirantes, resultou na morte de um motociclista por nome Luiz Gustavo Diniz Rodrigues 32 anos, morador de Andirá Pr.

A colisão ocorreu por volta das 23h20 e envolveu um Fiat Uno branco, que seguia no sentido Bandeirantes-Andirá, e uma motocicleta, uma Honda fan de cor preta, que vinha na direção oposta.Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Bandeirantes, com apoio da Polícia Militar, foram rapidamente acionadas e confirmaram que o motociclista faleceu ainda no local, em decorrência da gravidade do impacto frontal entre os veículos.

O motorista do Fiat Uno é morador de Bandeirantes e sofreu ferimentos leves, segundo avaliação inicial, mas estava visivelmente abalado e foi encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes para atendimento médico.A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram mobilizados para atender à ocorrência e iniciar a investigação sobre as causas do acidente, que ainda não foram esclarecidas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DKcdJpetSKt/?igsh=MWZxYjNndG4xMWhrNw==