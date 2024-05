Cidade: *Jacarezinho/PR*

Local: Professor Arlindo Bessa, Centro

Data: 24/05/2024

Horário: 05h00min

Por volta das 5 horas da manhã de hoje (24), os policiais militares foram acionados para dar atendimento à uma ocorrência onde uma mulher estaria pedindo por socorro no pátio de um hotel em Jacarezinho/PR.

Chegando no local, os policiais localizaram a mulher que relatou que estava sendo perseguida por quatro homens e que não sabia o motivo. Também afirmou que estava escondida em um matagal próximo desde quarta-feira a tarde.

As afirmações da mulher geraram desconfiança nos policiais por conta do dia e horário em que havia se escondido, sendo compatível com a ataque a uma jovem ocorrido anteriormente, além de estar em um local próximo de onde o crime aconteceu.

Indagada se teria alguma participação no crime, a mulher imediatamente assumiu a autoria. Relatou que a motivação seria ciúmes, alegando que a vítima teve uma relação com seu ex companheiro. Ela ainda disse aos policiais que a substância utilizada era uma mistura de soda cáustica com água.

Ela trazia consigo uma calça, que teria sido utilizada no momento do crime, e um celular. Indagada sobre uma peruca, que segundo informações a autora também estaria usando no momento do crime, ela informou que teria dispensado em meio ao matagal. Os policiais realizaram buscas no local porém não foi possível localizá-la.

Diante dos fatos, a mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia de Jacarezinho/PR, ficando à disposição da Polícia Judiciária para os eventuais procedimentos.