Na manhã de quinta-feira (22), a Polícia Militar realizou diligências intensivas que resultaram na prisão de dois indivíduos envolvidos no roubo a um posto de combustíveis em Siqueira Campos/PR. O crime ocorreu no início do dia, quando três suspeitos armados chegaram ao local em um veículo Gol prata de duas portas e subtraíram bens e dinheiro do estabelecimento.

Após tomar conhecimento do fato, as equipes da Polícia Militar iniciaram buscas ininterruptas, contando com apoio da inteligência da 2ª Companhia. A partir das imagens do circuito de segurança do estabelecimento, foi possível identificar dois dos três suspeitos, ambos já conhecidos no meio policial por envolvimento com crimes de furto, tráfico de drogas e outros ilícitos.

Com as informações levantadas, a Polícia Militar intensificou as diligências em locais frequentados pelos envolvidos. Durante as buscas, um dos suspeitos foi encontrado tentando se esconder em uma residência abandonada, sendo abordado e confessando sua participação no roubo. Em seu depoimento, revelou a identidade do terceiro envolvido e indicou possíveis locais onde poderia estar.

As equipes se deslocaram para os endereços mencionados e, após buscas, localizaram o segundo suspeito em outra residência abandonada. Com ele, foram encontrados dois capacetes e uma motocicleta Honda Titan vermelha, produto de furto ocorrido em abril em Ribeirão Claro/PR, que apresentava sinais de adulteração no chassi. O indivíduo confirmou sua participação no crime, alegando que a motivação foi o pagamento de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Os autores foram encaminhados à delegacia local, onde foram reconhecidos pela vítima e tiveram suas prisões ratificadas pela autoridade policial de plantão. Além das prisões, a motocicleta recuperada foi apreendida e encaminhada para Delegacia local.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança da população, atuando de maneira proativa na repressão ao crime e valorizando o trabalho dos policiais militares do 2º Batalhão.