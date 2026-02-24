Na noite de Domingo (22), por volta das 23h20, uma equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) realizou o cumprimento de mandado de prisão na Vila Santana, em Cambará/PR.

Durante patrulhamento pela Rua Padre Osnir, os policiais visualizaram dois indivíduos que haviam fugido da equipe momentos antes em outro endereço. Ao realizar a abordagem, um dos suspeitos tentou novamente se evadir, porém foi alcançado.

Segundo a equipe, o indivíduo resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado e proporcional da força para contê-lo e algemá-lo, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após consulta aos sistemas informatizados, foi constatado que havia quatro mandados de prisão em aberto contra o abordado, relacionados à evasão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, garantidos os direitos legais, e o detido foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará para as providências da Polícia Judiciária.