Na noite de segunda-feira (23), por volta das 20h30, uma ação policial resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma branca na Rua Senador Arthur Santos, região central do município.

A abordagem ocorreu após denúncias registradas por meio do Disque-Denúncia 181, que apontavam a prática de tráfico de entorpecentes na modalidade “delivery”, realizada principalmente no período noturno por meio de um veículo com características específicas.

Durante patrulhamento pelo bairro Bom Pastor — local já conhecido pela incidência de tráfico — a equipe visualizou um automóvel compatível com as informações repassadas. Diante da fundada suspeita e do comportamento nervoso do condutor ao notar a presença policial, foi realizado acompanhamento e posterior abordagem.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, durante a busca no interior do veículo, os policiais localizaram porções de substância análoga à cocaína escondidas próximas ao banco do motorista e também no console central. Após pesagem não oficial, o material totalizou aproximadamente 77,5 gramas.

Ainda no interior do automóvel, foram encontrados dois objetos do tipo soco-inglês, caracterizando porte ilegal de arma branca.

O condutor recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais. Conforme apurado, a droga seria destinada a entrega a um terceiro nas proximidades do local da abordagem.

Foi necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), visando garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

O homem, juntamente com os entorpecentes, objetos apreendidos e o veículo, foi encaminhado inicialmente à unidade policial para registro da ocorrência. Em seguida, passou por avaliação médica e posteriormente foi apresentado à autoridade policial na delegacia para as providências cabíveis.