Durante patrulhamento na cidade de Ribeirão Claro/PR, policiais militares do 2º BPM avistaram uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS transitando em alta velocidade pelas ruas do centro. Ao tentarem realizar a abordagem com sinais luminosos e sonoros ativados, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga, percorrendo diversas vias e bairros sem respeitar a sinalização de trânsito, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

Na Rua Elias Zacarias Bueri, o condutor tentou realizar uma manobra de retorno, mas sofreu uma queda, permitindo que os policiais realizassem sua abordagem. Ele tentou resistir e levantar a motocicleta para continuar fugindo, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Durante busca pessoal, os policiais localizaram sete porções de crack (2,4g), uma porção de cocaína (6g) e um telefone celular escondido na genitália do abordado. Questionado, ele confessou que transportava os entorpecentes para quitar uma dívida com outro traficante da cidade.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, direção perigosa, resistência e desobediência. Ele foi encaminhado ao hospital para realização de exame de lesão corporal, posteriormente apresentado à autoridade policial e entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis.