Uma frente fria acompanhada de uma massa de ar polar deixa o tempo gelado nos próximos dias com previsão de geada no Paraná, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Na metade Norte do Estado elas devem ficar próximas a 5°C, e na metade Sul poderão ficar negativas.

Nesta quinta-feira (29), o estado deve registrar as temperaturas mais baixas do ano, com mínimas que variam entre 3°C e 7°C em regiões como o Norte Pioneiro, Noroeste, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Oeste.

Mas o frio não para por aí. No Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais, os termômetros podem chegar a 0°C ou até mesmo ficar abaixo de zero em pontos isolados. A sexta-feira (30) promete ser ainda mais gelada.

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a temperatura pode despencar para 1°C, enquanto o Centro-Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado enfrentam o risco real de temperaturas negativas.

Previsão de geada no Paraná

A previsão aponta geada de fraca a moderada intensidade já na quinta-feira, especialmente nos Campos Gerais. Para sexta, o alerta é ainda mais severo: há risco elevado de geada moderada nas regiões Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais, Sudeste e Metropolitana de Curitiba. No Oeste e Norte do Estado, a chance é menor, mas não está descartada.

Ainda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para forte declínio de temperatura com risco à saúde.