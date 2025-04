Na madrugada de 30 de abril de 2025, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao SAMU em uma ocorrência de lesão corporal registrada na Rodovia BR-153, próximo ao km 18, Jacarezinho/PR.

No local, os policiais acompanharam os agentes do SAMU, que socorreram um homem encontrado com diversos ferimentos na cabeça, em uma área de mata às margens da rodovia. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Enquanto acompanhavam o atendimento, os policiais foram informados sobre um segundo indivíduo ferido, localizado nas proximidades de um posto de combustível. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e encaminhou a vítima ao hospital. Ele apresentava quatro perfurações nas costas, causadas por arma branca, e relatou quem seria o autor dos golpes de faca, bem como seus comparsas.

Diligências foram realizadas pela equipe policial, mas os suspeitos não foram localizados. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais. A atuação da Polícia Militar do 2º Batalhão reforça o compromisso com a segurança da população e o apoio a outros órgãos no atendimento de ocorrências.