Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil encontraram nesta terça-feira (29), o corpo do jovem Matheus Berta, vítima que estava desaparecida no lago Itaipu, após um acidente entre duas lanchas. A colisão entre as embarcações aconteceu na manhã do último domingo (27), quando o rapaz participava de um torneio de pesca acompanhado do pai, em Santa Helena, no oeste do Paraná.

No momento do acidente, seis pessoas, que ocupavam as duas lanchas, caíram na água. Cinco pessoas foram resgatadas, mas o jovem Matheus Berta submergiu e desapareceu na água. Equipes de resgate trabalharam desde o momento do acidente até a tarde desta terça, quando o corpo foi localizado a cerca de 100 metros do ponto da colisão.

Matheus Berta era morador de Medianeira e participava do 12º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré. O pai do rapaz, que também caiu na água com o impacto, sofreu um corte profundo na cabeça e foi resgatado em estado grave. O homem precisou passar por uma cirurgia e segue hospitalizado em Toledo.

Homenagem para vítima de acidente de lancha

A morte do jovem Matheus Berta causou comoção entre amigos, familiares e moradores de Medianeira. O rapaz era apaixonado por pesca e gostava de acompanhar o pai em eventos esportivos.

“Quando te conheci você era uma criança, um menino educado, bonito e se tornou um homem mais lindo ainda. É muita tristeza para uma mãe perder um filho tão jovem como você. Todos esperavam encontrar você, como seria, ninguém sabia, mas queriam você. Foram tantas orações pedindo para você voltar que as águas do lago lhe devolveram a sua família”, escreveu uma amiga da família.

Acidente em torneio de pesca

Um acidente entre duas lanchas causou o cancelamento de um torneio de pesca em Santa Helena, na região oeste do Paraná. Na manhã deste domingo (27), instantes após o início do evento no Balneário Terra das Águas, duas lanchas colidiram e seis pessoas ficaram feridas.

Em uma das embarcações estavam quatro pessoas, que receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e estão fora de riscos. Já na outra lancha, estavam pai e filho, que são naturais de Medianeira. Os dois familiares caíram na água. O homem mais velho foi resgatado em estado grave, com um corte profundo na cabeça.

O presidente do setor de competições do 12º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré, postou um vídeo neste domingo (27) e confirmou o cancelamento das premiações. Por meio do perfil oficial da Associação de Pesca esportiva Kai&sara (ASPESKAS), que organiza o evento, Giovani Maffini se solidarizou com as famílias das vítimas.