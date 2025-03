No dia 27 de março de 2025, as equipes de Patrulha Maria da Penha e Patrulha Rural do 2° BPM estiveram na Fazenda Califórnia realizando uma ação educativa.

O evento incluiu palestras e orientações voltadas para mulheres da área rural, abordando temas como prevenção de crimes no campo e combate à violência doméstica e familiar.

Participaram aproximadamente 40 mulheres, entre colaboradoras da fazenda, convidadas e moradoras da região.

Os conteúdos apresentados trataram de importantes assuntos como:

– Cadastro rural e georreferenciamento para segurança no campo.

– Elaboração de planos de segurança rural.

– Prevenção à violência doméstica e medidas protetivas.

– Redes de apoio, canais de denúncia e ciclo da violência.

A ação é parte do Programa Mulher Segura, que busca ampliar o alcance das orientações preventivas até as zonas rurais, reforçando o trabalho da Polícia Militar em prol da segurança e bem-estar de todas.