Um grave acidente ocorrido na PR-092, no km 269, em Wenceslau Braz, resultou na morte do motociclista Henrique Eneas da Silva, de 59 anos, na noite desta sexta-feira, dia 28.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 19 horas e envolveu uma motocicleta Honda Bros, de Siqueira Campos, e um veículo Renault Duster, de Piraí do Sul. As investigações iniciais não determinaram qual dos veículos teria invadido a pista contrária, levando à colisão frontal. O impacto foi fatal para o motociclista, que faleceu no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e posteriormente liberado para os familiares. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.