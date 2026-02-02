Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na condução de cinco pessoas à delegacia na tarde de sábado (1º), no Centro de Joaquim Távora. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima informando sobre a prática de consumo e venda de entorpecentes em uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via telefone de emergência e se deslocou até o endereço informado. No local, a solicitante relatou que o imóvel era frequentado por diversas pessoas ao longo do dia e que havia intensa movimentação suspeita, indicando possível comercialização de drogas.

Durante a aproximação da equipe policial, um indivíduo foi visualizado saindo da residência portando uma porção de substância análoga à maconha. Ao acessar o corredor que dá acesso ao imóvel, os policiais constataram a presença de outras pessoas no interior da casa, além de diversas porções da droga expostas sobre um sofá.

Diante do flagrante, foi realizada a abordagem dos ocupantes do local. Durante as buscas, os policiais localizaram dezenas de porções de maconha já embaladas para venda, uma porção maior da mesma substância e um vaso contendo pés de maconha cultivados na residência.

Segundo informações colhidas no local, parte dos envolvidos seriam moradores do imóvel, e a droga teria sido levada à residência com a finalidade de comercialização. Todos os ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis, juntamente com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico de drogas e destaca que ações como essa contribuem para a segurança da comunidade.