Uma ação da Polícia Militar resultou, na noite de sexta-feira (31), em uma grande apreensão de drogas no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência envolveu crimes de tráfico de drogas e condução de veículo em velocidade incompatível com a segurança.

De acordo com as informações apuradas, equipes policiais receberam dados indicando que um automóvel estaria se deslocando em direção ao município transportando substâncias entorpecentes. Diante disso, foram montados pontos de bloqueio e vigilância para interceptação do veículo.

Ao ser localizado, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, percorrendo diversas vias da cidade. Durante o acompanhamento, o veículo transitou por locais com intenso fluxo de pessoas, chegando a subir em calçadas e colocando em risco a integridade de pedestres, quase provocando atropelamentos. Em determinado momento, o automóvel seguiu em direção a bairros da cidade e acabou sendo perdido de vista pelas equipes.

Após buscas e patrulhamento intensificado, o veículo foi localizado posteriormente acidentado em um barranco às margens de uma via. No interior do automóvel, os policiais encontraram 182 tabletes de substância análoga à maconha, distribuídos no porta-malas e no banco traseiro. Após pesagem, o material totalizou 145,6 quilos da droga.

O condutor não foi encontrado no local e conseguiu fugir antes da chegada das equipes. O veículo, que apresentava danos e não tinha condições de circulação, foi removido com apoio de guincho.

Todo o material apreendido, bem como o automóvel, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti para os procedimentos legais cabíveis. A apreensão representa mais um importante golpe contra o tráfico de drogas na região.