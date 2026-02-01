A trajetória de Wesley de Jesus, 23 anos, é marcada por superação e disciplina. Morador de Águas Claras, no interior da Bahia, o jovem alcançou o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), considerado o mais concorrido do país. A conquista coroou anos de dedicação e chamou atenção em todo o Brasil.

Da infância marcada pela saúde ao sonho da medicina

Ainda criança, Wesley enfrentou problemas de saúde e teve contato frequente com médicos. Essa experiência despertou nele o desejo de seguir a profissão. Duas décadas depois, o objetivo se concretizou com a aprovação histórica no vestibular.

Desempenho excepcional no Enem

O estudante garantiu a vaga ao obter pontuação máxima nas provas de matemática, ciências da natureza e ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado foi decisivo para a classificação. “Os acertos nessas áreas foram fundamentais para alcançar a nota necessária”, explicou.

Rotina de estudos rigoros

Durante dois anos, Wesley manteve uma rotina intensa: acordava às 5h da manhã e estudava até a madrugada. Em alguns dias, chegou a adormecer sobre os livros, sendo acordado pela mãe para retomar os estudos. “Foi uma imersão total, sem espaço para distrações”, relatou.

Origem humilde e repercussão nacional

A aprovação ganhou grande visibilidade nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que Wesley comemora ao lado da mãe e dos três irmãos. A emoção da família e a origem simples do jovem mobilizaram milhares de internautas. “Ainda estou assimilando tudo o que está acontecendo”, disse.

Obstáculos transformados em motivação

O estudante reconhece as dificuldades enfrentadas por quem vive em regiões com menos acesso a recursos educacionais. Para ele, os desafios se tornaram combustível para seguir em frente. “Sempre vi os obstáculos como oportunidade de construir algo maior”, afirmou.

Informação como estratégia

Além dos conteúdos tradicionais, Wesley destacou a importância de acompanhar atualidades e geopolítica. Ele utilizava reportagens e análises jornalísticas como complemento aos estudos. “Estar informado foi essencial para ampliar minha visão crítica”, contou.

Apoio financeiro e novos desafios

Com a aprovação, surgiram novas demandas. Amigos organizaram uma vaquinha online para ajudar nos custos da mudança para São Paulo, incluindo moradia, alimentação e materiais acadêmicos. Até agora, cerca de R$ 45 mil foram arrecadados. Wesley reforça que ainda precisa de apoio para iniciar a graduação. As contribuições podem ser feitas pela vaquinha ou via Pix, no e-mail weslleybatista904@gmail.com.