Foi realizado o lançamento da Operação Força Total Brasil XXIV no município de Tomazina.

Durante a ação, foi intensificado o policiamento ostensivo na cidade, com reforço também nos municípios vizinhos. A operação contou com saturação do efetivo policial, com presença ampliada nas ruas, além da realização de bloqueios de trânsito em pontos estratégicos.

Diversas abordagens a veículos e pessoas foram efetuadas ao longo da operação, com o objetivo de prevenir crimes, aumentar a sensação de segurança da população e coibir irregularidades.

A Operação Força Total é realizada de forma integrada e simultânea em várias regiões, reforçando o compromisso das forças de segurança com a ordem pública e a tranquilidade social.