Um gesto de integridade e compromisso com a população marcou a atuação de um policial militar do 2º Batalhão da Polícia Militar na data de hoje sexta-feira (27), no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

O sargento Sertório encontrou uma carteira perdida contendo documentos pessoais e uma quantia em dinheiro. Ao perceber a situação, o policial prontamente adotou as medidas necessárias para localizar o proprietário, demonstrando elevado senso de responsabilidade e respeito ao cidadão.

Após diligências e divulgação da informação, o dono da carteira foi identificado e compareceu à sede do batalhão, onde recebeu o pertence diretamente das mãos do sargento, com todos os documentos e valores intactos, exatamente como haviam sido encontrados.

A atitude foi recebida com gratidão pelo proprietário e reforça a imagem da Polícia Militar como uma instituição comprometida não apenas com a segurança pública, mas também com valores fundamentais como ética, honestidade e respeito à comunidade.

Gestos como este evidenciam que a atuação policial vai além do combate ao crime, incluindo também ações de cidadania e cuidado com o patrimônio e os direitos das pessoas.

A Polícia Militar destaca que atitudes como a do sargento Sertório fortalecem a confiança entre a corporação e a população, servindo de exemplo dentro e fora da instituição.

Parabéns ao sargento Sertório pelo nobre ato, que honra a farda e enaltece os valores da Polícia Militar do Paraná.