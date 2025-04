Na última quarta-feira, 16 de abril de 2025, o 2º Batalhão intensificou o patrulhamento no bairro Gonzaga, em Cambará, como parte da Operação Baixa Criminal Fase 2. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região, atendendo às recorrentes denúncias sobre essa prática criminosa.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita entregando um objeto ao condutor de um veículo Ômega de cor preta. Ao perceberem a presença policial, o veículo saiu em alta velocidade, enquanto o indivíduo demonstrou extremo nervosismo. Após abordagem, foram encontrados em posse do suspeito, 23 porções de “crack”, uma porção de maconha, uma nota de vinte reais e um aparelho celular. O suspeito admitiu a propriedade e a venda das drogas, além de informar que o condutor do veículo havia acabado de adquirir uma porção de maconha.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A equipe utilizou algemas conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, garantindo a integridade física de todos os envolvidos e prevenindo tentativa de fuga. O detido foi encaminhado ao Pelotão para confecção do boletim de ocorrência, ao pronto-socorro para atestar sua integridade física e, posteriormente, à delegacia para os procedimentos legais. O celular apreendido será investigado, considerando seu uso comum no comércio de drogas via aplicativos de mensagens.

O 2º Batalhão da Polícia Militar reafirma seu compromisso no combate ao crime e na garantia da segurança da população.