Um detento foi recapturado na madrugada desta quarta-feira (19), após fugir da Cadeia Pública de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 00h30 após a informação de que um preso havia escapado da carceragem utilizando o método de escalada. Imediatamente, os policiais iniciaram buscas nas proximidades, concentrando esforços em uma área conhecida como Favela da Pedreira, onde havia suspeita de que o fugitivo pudesse estar escondido.

Durante as diligências, o homem foi localizado em um beco da região. Ao receber ordem de abordagem, ele foi submetido à revista pessoal, não sendo encontrado qualquer objeto ilícito. Em seguida, foi dada voz de prisão.

O recapturado foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico de rotina e, posteriormente, reconduzido à Cadeia Pública do município, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou que foi necessário o uso de algemas durante a condução, conforme previsto na legislação, devido ao risco de nova tentativa de fuga.