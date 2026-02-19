Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de 18 de fevereiro de 2026, por volta das 20h, no município de São José da Boa Vista, durante operação policial no bairro Centenário.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava ações de patrulhamento quando efetuou a abordagem de um suspeito em via pública. Durante a revista, foram localizados aproximadamente 518 gramas de maconha, uma balança de precisão com resíduos de entorpecente, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 246,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o abordado recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais. Em seguida, foi encaminhado para exame médico, que não constatou lesões, e posteriormente conduzido à 36ª Delegacia Regional de Polícia de Wenceslau Braz, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A droga, os objetos apreendidos e o dinheiro foram entregues na unidade policial, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.