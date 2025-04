A violência doméstica segue sendo uma das principais preocupações sociais no Paraná. Em Santo Antônio da Platina, a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, tem se destacado com ações de acolhimento, prevenção e fiscalização. Em reunião realizada na terça-feira (15), autoridades locais debateram melhorias para fortalecer ainda mais o suporte às mulheres vítimas de violência.

Encontro fortalece rede de apoio em Santo Antônio da Platina

A reunião ocorreu no escritório da Dra. Bruna Lemes Fogaça Camargo, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB – Subseção Santo Antônio da Platina. Participaram representantes da Polícia Militar, como o Capitão Dudson, além de membros do Conselho Municipal de Segurança (CONSEG) e da FANORPI.

Durante o encontro, foram apresentados os trabalhos da Patrulha Maria da Penha, que incluem visitas comunitárias, fiscalização de medidas protetivas e apoio contínuo às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Patrulha Maria da Penha: segurança e acolhimento às vítimas

A Patrulha Maria da Penha é um braço fundamental do Programa Mulher Segura, promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Com atuação nos 399 municípios do estado, ela oferece:

– Fiscalização de medidas protetivas de urgência;

– Visitas preventivas às vítimas;

– Ações educativas sobre direitos, prevenção e empoderamento.

Com equipes capacitadas, o programa busca oferecer segurança, dignidade e autonomia às mulheres atendidas.

Proposta de fluxograma municipal ganha destaque

Um dos pontos centrais da reunião foi a criação de um fluxograma municipal de atendimento para casos de violência doméstica. A proposta visa facilitar o encaminhamento das vítimas aos serviços especializados e garantir suporte emocional, jurídico, psicológico e social — um passo essencial para o rompimento do ciclo de violência.

Programa Mulher Segura: um exemplo de política pública integrada

O Programa Mulher Segura atua em diversas frentes para prevenir a violência doméstica e familiar:

– Prevenção: Palestras sobre empoderamento, primeiros socorros e defesa pessoal;

– Atendimento humanizado: Espaços acolhedores nas delegacias;

– Capacitação: Treinamento de servidores para atuação especializada;

– Monitoramento: Acompanhamento simultâneo de agressores e vítimas;

– Parcerias: Articulação entre órgãos públicos e privados.

Desde sua criação, o programa tem contribuído significativamente para a redução de casos de feminicídio nas regiões onde foi implementado.

O combate à violência doméstica exige ação conjunta, articulação entre órgãos públicos e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres. A iniciativa em Santo Antônio da Platina é um exemplo de como o engajamento local pode transformar realidades.