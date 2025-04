O Paraná está em alerta amarelo para chuvas fortes com risco de raios e ventos de 60 km/h, segundo o Climatempo.

O destaque fica principalmente para a região Noroeste e Norte do estado onde há previsão de pancadas de chuva com mais intensidade em comparação às outras áreas do Paraná.

A condição deve ser de muita nebulosidade e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia por todo o estado do Paraná.

Ainda na sexta-feira (17), a condição de muita nebulosidade continua com previsão de pancadas de chuva por todo o estado.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as regiões do Paraná com risco de fortes chuvas e raios