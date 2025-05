Como iniciativa da Campanha Maio Amarelo, ontem (28), o *Cabo Wilson César Pereira Filho, do 2º Batalhão de Polícia Militar*, ministrou uma palestra especial para a diretoria e funcionários do *Tayayá Aqua Resort , em Ribeirão Claro/PR.* Com um público de aproximadamente 115 participantes, o evento teve como objetivo reforçar a importância de um trânsito mais seguro, abordando temas cruciais para a prevenção de acidentes.

Durante a apresentação, a Polícia Militar destacou as principais causas de acidentes nas vias, alertando sobre comportamentos de risco e apresentando medidas eficazes para a redução das estatísticas de sinistralidade. Além das orientações teóricas, os participantes puderam conhecer de perto a utilização do etilômetro, equipamento fundamental no combate à embriaguez ao volante.

A ação faz parte do movimento *Maio Amarelo*, que busca conscientizar sociedade, empresas e órgãos públicos sobre a responsabilidade de cada indivíduo na construção de um trânsito mais seguro. A palestra no Resort Tayaya reforçou essa missão, proporcionando um ambiente de aprendizado e troca de experiências entre os participantes.

Com iniciativas como essa, o 2º Batalhão de Polícia Militar demonstra, mais uma vez, seu compromisso com a segurança da população e a preservação de vidas no trânsito. O trabalho dedicado e a atuação preventiva da corporação são fundamentais para a construção de uma sociedade mais consciente e responsável. O esforço dos policiais militares em disseminar conhecimento e promover mudanças reforça a importância de cada indivíduo na busca por um trânsito mais seguro para todos.

*Embriaguez ao volante: um perigo real e as consequências na legislação brasileira*

Dirigir sob efeito de álcool é uma das atitudes mais perigosas no trânsito. O consumo de bebidas alcoólicas compromete reflexos, julgamento e coordenação motora, tornando o motorista mais vulnerável a acidentes fatais. No Brasil, a legislação é rígida e prevê penalidades severas para quem desrespeita as normas de segurança.

*Os efeitos do álcool na condução*

O álcool afeta diretamente a capacidade de dirigir, tornando o condutor menos apto a reagir a situações de risco. Entre os principais efeitos estão:

• Redução dos reflexos: O tempo de resposta do motorista se torna mais lento, dificultando manobras rápidas e evasivas.

• Alteração na percepção: O álcool compromete a noção de distância e velocidade, aumentando o risco de colisões.

• Diminuição da coordenação motora: Os movimentos necessários para conduzir o veículo tornam-se imprecisos e inseguros.

• Tomada de decisões imprudentes: O motorista pode subestimar perigos e agir de forma impulsiva, colocando vidas em risco.

Estudos indicam que dirigir sob efeito do álcool aumenta em até *17 vezes* a probabilidade de acidentes, tornando essa prática uma das principais causas de fatalidades no trânsito.

*Legislação brasileira sobre embriaguez ao volante*

O Brasil tem uma das leis mais rigorosas do mundo para coibir o consumo de álcool antes de dirigir. A chamada *Lei Seca*, presente no *Código de Trânsito Brasileiro (CTB)*, estabelece punições severas para motoristas flagrados dirigindo alcoolizados.

_*Conforme a legislação:*_

• O limite de álcool no sangue é *zero*, ou seja, qualquer quantidade detectada pode gerar punições.

• Caso o motorista apresente *igual ou superior a 0,34 mg/L de álcool no teste do bafômetro, ele pode ser preso por crime de trânsito.*

• A multa é considerada gravíssima, com valor multiplicado por 10, podendo ultrapassar R$ 2.900,00.

• O condutor pode ter a habilitação suspensa e ser impedido de dirigir por um período determinado.

Além das penalidades, a *recusa em fazer o teste do bafômetro não livra o motorista das consequências*. Ele ainda pode ser preso, multado e ter o direito de dirigir suspenso, dependendo da situação flagrada.

*A importância da conscientização*

A embriaguez ao volante não afeta apenas o condutor, mas todos ao seu redor. Campanhas como o Maio Amarelo e ações de fiscalização da Polícia Militar buscam alertar motoristas sobre os perigos dessa prática e incentivar hábitos responsáveis.

A melhor escolha sempre será evitar o consumo de álcool antes de dirigir. Alternativas como transporte público, táxis ou motoristas de aplicativos podem salvar vidas e garantir um trânsito mais seguro para todos.