O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, autorizou nesta quarta-feira (28) a abertura de 58 novos leitos nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu. A medida busca atender a crescente demanda relacionada a casos de internação por conta de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), especialmente em relação ao público infantil.

“Esse reforço é para enfrentamento da crise sazonal de infeções respiratórias. Os casos com a prevalência de influenza, principalmente nas crianças, muitas vezes evoluem para complicações que necessitam de internamentos, por isso essa ampliação é tão importante”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto

São 13 leitos para o Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Custeados pelo Estado, serão disponibilizados, a partir da próxima semana, três Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e dez leitos de enfermaria. Gerido pela Santa Casa de Curitiba, o Hospital do Coração Bom Jesus atende diversas especialidades médicas, cirurgia geral e vascular, sendo referência para atendimento cardiológico e ortopédico.

Segundo dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), o Paraná registrou, desde janeiro deste ano, 9.449 casos hospitalizados de SRAG, com 445 mortes. Na área da 3ª Regional de Saúde, com sede em Ponta Grossa, foram notificadas 442 ocorrências da síndrome, incluindo 9 óbitos. A pasta está monitorando a ocupação do Estado e prevê a abertura de novos leitos de acordo com a necessidade de cada região.

Em Foz do Iguaçu serão abertos, em até 15 dias, 25 leitos pediátricos, sendo 10 UTI infantil e 15 de enfermaria. Eles serão abertos no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu, município pertencente à 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu.

O Hospital Madre de Dio é uma instituição privada sem fins lucrativos que passou a atender pacientes do SUS desde maio de 2024. Ele tem contrato com o Estado para realizar cirurgias eletivas e acesso aos serviços ocorre por meio de encaminhamentos das secretarias municipais de saúde dos municípios credenciados.

Os dados mais recentes de monitoramento dos vírus respiratórios mostram que, em 2025, a 9ª Regional de Foz confirmou 649 casos e 42 mortes por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), no geral. Em crianças menores de 12 anos, o Sivep-Gripe indica 308 casos e três óbitos por SRAG hospitalizadas.