A Polícia Militar de São Paulo, em ação conjunta com policiais da 4ª Companhia do 2º BPM de Jacarezinho/PR, recuperou na tarde desta quarta-feira (5) dois veículos roubados pela manhã por três homens armados em uma chácara localizada na rodovia Benedito Lúcio Machado – PR-439 (estrada da Platina), em Santo Antônio da Platina/PR.

A PM ainda não revelou detalhes sobre a ação que resultou na recuperação dos veículos encontrados em um canavial entre os municípios de Taguaí/SP e Fartura/SP. Mais informações sobre esta fase das investigações deve ser divulgada pela corporação a qualquer momento.

O roubo

Segundo nota divulgada pela PM no começo da tarde, o proprietário da chácara foi surpreendido pelos bandidos no quintal da propriedade, sendo rendido e amarrado junto com a esposa em um dos quartos da residência.

Os bandidos fugiram na sequência levando uma caminhonete Hilux, um Corolla, R$ 2,5 mil em dinheiro, um motor de barco, uma espingarda de pressão, uma máquina de lavar de alta pressão e um microondas, além de alimentos.

As vítimas deram a descrição dos bandidos aos policiais, que agora procuram os assaltantes. Até o momento ninguém foi preso.