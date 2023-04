Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho tem implantado ações de aprimoramento no manejo clínico de pacientes com suspeita de dengue. A medida é uma resposta ao crescimento de casos da doença, tendo como objetivo otimizar o diagnóstico e posterior tratamento.

A medida envolve toda rede de Atenção Básica em Saúde com os setores de Endemias e Epidemiologia. Até mesmo a aplicação de inseticidas usados no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças, tem sido abordado.

De acordo com o secretário de Saúde de Jacarezinho, João Luccas Thabet Venturine, a medida é mais uma para reforçar não só o combate a dengue, mas principalmente a rede de apoio a pacientes infectados.

“Definimos sinais de alerta, orientamos sobre o preenchimento adequado das fichas de notificação, e buscamos um atendimento padronizado e aprimorado, que possa garantir um atendimento ágil e eficiente aos pacientes”, explica.

A prefeitura de Jacarezinho ainda mantém o alerta para que a população evite e elimine possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue. Em paralelo, o município tem realizado regulares mutirões de limpeza e ações diversas de conscientização sobre o tema junto a população.