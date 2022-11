Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais de 780 policiais militares que atuam no Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, participaram de um curso de capacitação em atendimento de emergências em edificações. O curso contou com cinco módulos, sendo quatro teóricos e um prático, trazendo conhecimentos básicos sobre combate a incêndio, socorros de urgência, defesa civil e plano de abandono.

A capacitação foi disponibilizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, após um pedido do próprio comando-geral da PM, para que os policiais militares pudessem receber as instruções necessárias para a criação da Brigada de Incêndio permanente no QCG.

O capitão Giovanni Rafael Ferreira, da área de Assuntos de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, explica que o objetivo é capacitar os militares estaduais para atuação até em casos que não sejam tão comuns em suas atividades.

“É bastante comum acontecerem incidentes em que é preciso ter um conhecimento básico de atendimento, desde princípios de incêndio e primeiros socorros, até a chegada de um bombeiro ou de um médico, e até ser apto a realizar um plano de abandono em casos mais graves como desabamentos, por exemplo”, disse.

A primeira turma prática terá a formação de 41 policiais militares. As próximas aulas práticas deverão ser retomadas em março, após a temporada de verão, para a formatura de mais 30 turmas, com policiais de diversas unidades de Curitiba. Ao todo, o curso conta com 40 horas de duração na parte teórica e 16 horas na parte prática.

“Essa foi uma ação inovadora do comando-geral da PMPR em criar essa brigada permanente e capacitar os policiais militares para essas atividades. Já temos cursos assim com as escolas estaduais e municipais, objetivando sempre o preparo das pessoas para situações em que seja necessário agir para proteger vidas”, afirmou Giovanni.