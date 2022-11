Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) prorrogou o período de inscrições do Vestibular de 2023 até 30 de novembro. Conforme a Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPSV), a prova será realizada em 15 de janeiro de 2023 nas cidades onde estão sediados os campus da Universidade: Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. A inscrição pode ser feita AQUI .

O Vestibular UENP 2023 tem taxa de inscrição de R$ 150,00, que poderá ser paga até 1º de dezembro. O processo seletivo contará com prova de redação e a prova objetiva.

Na prova de redação, o candidato vai elaborar um artigo de opinião, no qual deverá desenvolver argumentação pautada em uma questão polêmica apresentada pela prova, a fim de convencer o leitor pressuposto pelo gênero a aderir a seu ponto de vista.