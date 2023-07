Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um sargento da Polícia Militar, aposentado, foi morto durante uma tentativa de assalto na noite deste domingo (2), em Abatiá, no norte pioneiro do Paraná.

De acordo com informações obtidas pelo Portal Tá No Site, o sargento José Sidnei Yamagami, 52 anos, estava em uma residência com amigos, jogando baralho, quando dois assaltantes invadiram o local e anunciaram o roubo. As vítimas foram rendidas, e os criminosos tinham a intenção de roubar a caminhonete do dono do imóvel.

Em um momento de distração dos assaltantes, o sargento Yamagami teria corrido em direção ao seu veículo estacionado em frente à casa para pegar sua arma, mas foi surpreendido pelos criminosos que abriram fogo contra ele. Um dos tiros atingiu o militar no tórax. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os assaltantes fugiram do local e estão sendo procurados pela Polícia Militar. Um suspeito foi abordado na rodoviária da cidade, mas a princípio, não há indícios de envolvimento dele no crime.