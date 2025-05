Polícia Militar do Paraná em luto

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) informa, com profundo pesar, o falecimento da Soldado QP PM Jéssyca Layla Calmon dos Santos, lotada no 18º Batalhão de Polícia Militar, com sede no município de Cornélio Procópio. Atualmente, atuava na 3ª Companhia da unidade, em ações de policiamento ostensivo na cidade de Nova Santa Bárbara.

De acordo com informações iniciais, a Soldado Jéssyca, após encerramento de sua escala de serviço, transitava pela Rodovia Estadual PR-090 em sua motocicleta particular, sentido Santa Cecília do Pavão, quando teria sido atingida por um veículo que trafegava no sentido oposto. A militar foi socorrida mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, ainda no local.

Nascida em 29 de abril de 1999, a policial militar, de 26 anos, ingressou nas fileiras da corporação em 1º de agosto de 2022. A dedicação e o empenho da Soldado Jéssyca no cumprimento do dever foram exemplares, se destacando pelo compromisso com a segurança pública e o bem-estar da comunidade que serviu.

Consternados pela incomensurável perda, os militares estaduais prestam sua continência à memória da Soldado Jéssyca Layla Calmon dos Santos.