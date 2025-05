A semana começa com temperaturas baixas em todo o estado paranaense, sob influência de uma massa de ar polar que se intensificou após a passagem de uma frente fria no último final de semana. Segundo o Climatempo, o início da semana será marcado por frio intenso, possibilidade de geada pontual em cidades do extremo sul e tempo instável nas regiões leste e litoral do Paraná.

Cidades do Paraná com mínimas de 4 °C e chance de geada

Na madrugada desta segunda-feira (12), os termômetros devem registrar mínimas em torno de 4 °C em municípios como Palmas e General Carneiro, localizados no extremo sul do estado. Nessas localidades, há possibilidade de geada pontual, especialmente nas áreas mais elevadas e abertas, conforme o Climatempo.

Garoa e céu nublado em Curitiba e litoral

Na capital Curitiba, a expectativa é de uma segunda-feira (12) com céu bastante encoberto e sensação constante de frio. A umidade vinda do oceano, estimulada pela atuação de uma área de alta pressão em alto-mar, favorece a ocorrência de chuviscos e garoa em vários momentos do dia. O mesmo padrão deve se repetir no litoral paranaense.

Tempo firme e sol no interior do estado

Nas regiões central, sudoeste, oeste, norte e noroeste do Paraná, o tempo segue mais firme ao longo da semana. Nestas áreas, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Apesar do frio nas manhãs e madrugadas, as temperaturas tendem a subir gradualmente nas tardes, especialmente no interior, caracterizando uma típica amplitude térmica de outono.