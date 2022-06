Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente na tarde desta terça-feira (7), na BR-369, próximo a Santa Mariana – Norte Pioneiro paranaense, provocou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma colisão frontal envolveu dois carros no km 68 da rodovia, próximo ao Colégio Agrícola do município.

O socorro às vítimas mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Samu e Econorte.