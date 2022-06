Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um espetáculo musical lúdico que resgata a alegria dos coretos com músicos fantasiados de personagens da Commedia dell’arte e interpretando composições próprias ao lado de clássicos de Chiquinha Gonzaga e Noel Rosa. Essa é a proposta do show Sopros, tambores e arlequins que chega a Santo Antônio da Platina/PR no domingo, 12/06, às 19 horas, na Casa Cultural Platinense (Av. Oliveira Motta, 815 – Centro). No palco uma trupe colorida e animada proporciona ao público uma viagem musical e cênica pelos coretos do Brasil com a participação muito especial do multi-instrumentista Carlos Malta.

Durante a apresentação, o público vai acompanhar a história de Marcelita Flores, uma jovem colombina cheia de talentos que decide fugir com uma trupe de Arlequins, seres enigmáticos que vivem entre o real e o imaginário. Ela sonha em ser maestrina, tocar flauta, viver livremente com seus novos companheiros de jornada. Mas nem tudo são flores para o artista que tem que fazer malabarismo e vive na corda bamba para poder apresentar sua arte.

Sopros, tambores e arlequins traz uma banda formada por alguns dos principais músicos do Paraná. Além de Marcela Zanette (flautas), estão em cena Rodrigo Milek (clarinete), Renan Bragatto (acordeon), Fernanda Cordeiro (trombone), Audryn Souza (trompete), Lauro Ribeiro (tuba) e Denis Mariano (bateria). O grupo fica completo com a atriz Mariana Zanette, os artistas circenses Marina Prado e Fábio Salgueiro, e a participação de um dos maiores ícones da música instrumental brasileira da atualidade: Carlos Malta.