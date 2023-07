Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de quarta-feira (19), um homem de 38 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão frontal na PR-092, no km 267, próximo ao município de Wenceslau Braz/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima dirigia um VW/Gol, com placas de Salto do Itararé – PR, que se chocou com uma Fiat/Toro, com placas de Wenceslau Braz – PR. O Gol seguia no sentido de Wenceslau Braz para Siqueira Campos, enquanto o outro veículo deslocava-se no sentido contrário.

O condutor do Gol foi encaminhado ao Hospital de Wenceslau Braz. Devido à gravidade das lesões, não foi possível realizar o teste de etilômetro no local.

O condutor do veículo Fiat/Toro, de 27 anos, não se feriu no acidente. O teste de etilômetro foi realizado e não resultou em consumo de álcool no organismo.

As circunstâncias do acidente são investigadas.